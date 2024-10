Per il G7 l'economia è resiliente, verso il soft landing

L'economia resta "resiliente" e il "soft landing continua a essere lo scenario piu' probabile".

Lo afferma il G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, sottolineando che i rischi al ribasso per le prospettive "restano e sono aumentati negli ultimi mesi".

L'inflazione - spiega il G7 nel comunicato finale diffuso al termine delle riunione presieduta dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta - ha continuato a calare grazie alla ben calibrata politica monetaria.

Secondo Giorgetti intanto i giudizi positivi delle agenzie di rating "sono il risultato dell'azione responsabile di questo governo che si traduce in credibilità per l'Italia". Il ministro l'ha detto dopo che Dbrs ha confermato il rating BBB e alzato il trend da stabile e positivo. Una valutazione che segue la conferma del rating BBB con prospettive stabili da parte di S&Pe Fitch che ha alzato l'outlook a positivo confermando il rating.





