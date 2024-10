"L'Italia è il quarto esportatore nel mondo e occorre proteggere le filiere che esportano. Sappiamo pure, però che la nostra produzione da diciotto mesi è in calo. Serve correre per fare più investimenti. Serve sostenere al massimo gli investimenti".

Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo in videocollegamento alla convention di Forza Italia in corso all'Hotel Zagarella di Santa Flavia.



