Lunedì stop bus e metro a Roma, l'8/11 è sciopero nazionale

Arriva un altro sciopero dei mezzi pubblici, questa volta però ad essere colpiti dai disagi saranno in particolare pendolari, passeggeri e turisti a Roma. Usb lavoro Privato e Orsa hanno proclamato uno stop di 24 ore in Atac per lunedì prossimo, che coinvolgerà autobus, filobus, metropolitane, tram e la ferrotramvia Termini-Centocelle.

Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Per l'8 novembre prossimo è poi in programma uno sciopero nazionale di 24 ore, sempre nel trasporto pubblico locale, senza fasce di garanzia, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per sollecitare il rinnovo del contratto di settore. Ma anche per far sentire la propria voce sulla manovra in cui "c'è la totale assenza di un qualsiasi aumento del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale", affermano.

Anche per le associazioni di categoria del settore Agens, Anav, Asstra la misura di 120 milioni di euro, prevista nella manovra per il solo anno 2025, "è ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale" e chiedono, quindi, che in fase di approvazione parlamentare la dotazione per il Tpl "sia significativamente incrementata e resa stabile".



