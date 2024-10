Hezbollah, 'attacco Israele a Iran pericolosa escalation'

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 26 OTT - Il movimento islamista libanese Hezbollah, sostenuto da Teheran, ha descritto gli attacchi israeliani contro l'Iran come una "pericolosa escalation" nella regione, affermando che Washington ha "la piena responsabilità" dell'attacco lanciato dal suo alleato.

"Hezbollah condanna fermamente la traditrice aggressione sionista contro la Repubblica islamica dell'Iran e la considera una pericolosa escalation in tutta la regione", ha affermato Hezbollah in una nota, aggiungendo che gli Stati Uniti "hanno la piena responsabilità dei massacri, delle tragedie e del dolore".

causato da Israele. (ANSA-AFP).



