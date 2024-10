Giorgetti, 'economia mondo resiliente di fronte agli shock'

"L'economia globale si è dimostrata straordinariamente resiliente considerando gli shock avversi" degli ultimi anni. Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel discorso depositato all'Imfc, il braccio operativo del Fmi, parlando a nome di Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e repubblica di San Marino.

"In Europa le debolezze strutturali, come la bassa crescita della produttività e l'invecchiamento della popolazione, continuano a influenzare le prospettive economiche già condizionare dalle tensioni geopolitiche", ha aggiunto Giorgetti osservando come nel quadro della governance economica europea è entrata in vigore una riforma che ha come obiettivo quello di centrare un equilibrio migliore fra solidi conti pubblici e crescita sostenibile.



