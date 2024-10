Usa 2024, Springsteen: Trump corre per diventare tiranno

"Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo Paese.

L'unico candidato da votare è Kamala Harris": è l'appello al voto lanciato da Bruce Springsteen nel comizio della candidata dem ad Atlanta con Barack Obama ed altre star dello spettacolo.

The Boss ha cantato alcune canzoni, tra cui 'The Promised Land', scaldando il pubblico.

"Il potere è conoscere il tuo passato. La Georgia è dove si sta scrivendo il futuro. La Georgia si sta facendo vedere, non importa che tipo di imbrogli, imbrogli e sotterfugi". Lo ha detto Spike Lee al comizio di Atlanta. Riferendosi a Donald Trump come "agent orange" (agente arancione, per il colore dei suoi capelli) Lee - nativo di Atlanta - ha detto che "oggi non possiamo essere ingannati, imbrogliati, fuorviati".



