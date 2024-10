Rossi, le frasi di Corsini al vaglio delle direzioni competenti

L'Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi ha convocato questa mattina il direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini, "esprimendo il proprio disappunto per l'episodio che lo ha visto coinvolto. Inoltre ha dato mandato alle Direzioni competenti di valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda ieri sera nella trasmissione Piazzapulita". Lo annuncia una nota di Viale Mazzini.

In un servizio mandato in onda nel corso della puntata di ieri del programma di Corrado Formigli su La7, Corsini, all'uscita della festa del Tempo alla Gnam di Roma, dice: "Voi di Piazzapulita siete... no comment. Dite all'amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va... infame".

"Lascio ai telespettatori ma anche alla Rai di valutare se questi termini siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto", è stato il commento di Formigli in studio. "Io non ho il piacere di conoscere questo Corsini, ma lui mi insulta dandomi dell'infame senza che ci siamo mai incontrati, non ci siamo mai parlati nella nostra vita. Noi non lo abbiamo mai insultato. Capisco che il direttore dell'approfondimento Rai sia molto nervoso per la serie impressionante di flop che ha inanellato, di cui è corresponsabile. Cosa dire? Io la coscienza ce l'ho pulitissima caro Paolo Corsini, anche perché sono sempre stato alla larga dai partiti e dai palchi elettorali e dei partiti", ha aggiunto lanciando poi una clip con l'intervento del direttore dell'Approfondimento Rai alla festa di Atreju.

Dalle parole di Corsini hanno preso le distanze, tra gli altri, l'Usigrai, dell'Ordine dei giornalisti, di esponenti Pd e M5s che hanno chiesto alla Rai di prendere provvedimenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA