Orsini, 'disposti a trovare nell'industria i siti nucleare'

"Sul nucleare serve correre e serve fare presto". Lo ha dichiarato a Brindisi il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel suo intervento all'assemblea generale 'Facciamo il futuro. Brindisi'. "Serve la responsabilità di tutti perché il nucleare di oggi - ha aggiunto - non è più quello di prima e seconda generazione queste grandi centrali da 1 a 3 giwatt. Credo che presto verrà costituita una società dove capofila ci sia Enel, Ansaldo e Leonardo. Io credo che questo sia il primo via e sia una cosa positiva perché vuol dire investire in questo Paese nel nucleare. Gli smr (small modular reactors) sono sicuri. Alla quarta generazione sono contenuti".

"Noi come industria siamo disponibili a trovare la location all'interno delle nostre industrie. Capisco - ha concluso Orsini - che per un sindaco trovare un posto sia complicato: ve li troviamo noi i posti. Siamo disposti a fare anche comunità energetica per aiutare i paesi. Ma quella è l'unica via".





