Meloni, non conta quanto il campo sia largo, noi coesi

"Siamo una coalizione compatta che sta insieme per scelta, che non sta insieme solo per interesse o perché condivide un nemico, condivide le idee e questo fa la differenza, non conta quanto il campo sia largo ma quanto sia coeso". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di FdI, al comizio del centrodestra a Genova, per la chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria.

"Questo entusiasmo mi fa sperare bene e mi rende ottimista sui risultati: fino a qualche settimana fa la sinistra già cantava vittoria. Noi ci siamo trovati ad attraversare una situazione difficile e loro già pregustavano una vittoria schiacciante, poi hanno dovuto tornare a fare i conti con la realtà: il centrodestra in questi anni ha fatto conoscere una stagione bellissima di rilancio e sarebbe un peccato interromperla", ha aggiunto.



