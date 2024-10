Mantovano, riprendere lezioni di De Gasperi e attuare le riforme

"De Gasperi riuscì a mantenere la logica del governo di gabinetto secondo la quale il governo è il comitato direttivo della maggioranza grazie a una leadership personale fondata sulla sua autorità politica". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel suo saluto alla commemorazione del 7° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi in corso alla Camera.

"Ma dopo le elezioni del 18 aprile - aggiunge - la prassi andò in un'altra direzione. Chi venne dopo de Gasperi ripiegò su una interpretazione del presidente del Consiglio come mediatore tra i partiti della coalizione. Tra le ragioni di sorprendente attualità dell'esperienza di De Gasperi, vi è l'importanza di un'autorevole leadership democratica per affrontare le sfide poste da un'epoca di mutamento e quindi di riforme coerenti e funzionali al bene comune, accorciando le distanze rispetto alla volontà di riscatto di un popolo. Se questo tratto di De Gasperi fosse ripreso grazie anche alle riforme in discussione sarebbe bello e istruttivo".



