Lesioni in uno stabile che ospita liceo, mille evacuati

In mille, tra studenti e personale scolastico, evacuati stamani dall'immobile che ospita il liceo scientifico Leonardo da Vinci in via Giovanni dei Marignolli a Firenze per il piano di emergenza dell'istituto scattato a seguito di lesioni strutturali in un cantiere che si trova ai piani inferiori per lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10:20 per controllare i locali e scongiurare il coinvolgimento, poi escluso, di eventuali persone che si trovavano nel cantiere. Sul posto anche il funzionario tecnico per le verifiche, la polizia locale e il personale sanitario.



