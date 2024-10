La missione Crew 8 è ammarata al largo della Florida

Dopo un viaggio durato circa un giorno, la missione Crew 8 è ammarata senza difficoltà nell'oceano al largo della Florida alle ore 9,30 ora italiana, a bordo di una navetta Crew Dragon Endeavour di SpaceX. La discesa è avvenuta come da programma, con i 4 paracadute a rallentare l'avvicinamento all'acqua: a bordo gli astronauti della Nasa Matthew Dominick nel ruolo di comandante, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonauta della Roscosmos Alexander Grebenkin. Si conclude così la missione iniziata il 4 marzo 2024: la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale era stata inizialmente fissata al 7 ottobre, ma il passaggio dell'uragano Milton ha costretto a ritardare il rientro sulla Terra a causa delle condizioni proibitive nella zona di ammaraggio.

La Crew-8 è l'ottava missione di lunga durata con astronauti gestita dalla SpaceX, e la nona si trova già a bordo della Iss, giunta sul posto lo scorso 29 settembre. La Crew 9 ha però trasportato un equipaggio dimezzato, composto da soli due astronauti, in modo da lasciare lo spazio per il viaggio di ritorno per Suni Williams e Butch Wilmore, arrivati sulla Stazione Spaziale con la Starliner della Boeing e rimasti poi senza un mezzo per tornare sulla Terra, a causa dei problemi riscontrati con la navetta, che è infatti rientrata senza il suo equipaggio.



