C'è Ancora Domani, film dei record compie 1 anno e sbarca in Usa

Il 26 ottobre è un anno dall'uscita nelle sale cinematografiche italiane di C'è Ancora Domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, ma anche il film dei record, in grado di smuovere le coscienze, invadere strade, piazze e scuole, stimolare un dibattito tra i generi e le generazioni, diventando un vero e proprio fenomeno sociale e culturale, coinvolgendo gli spettatori italiani e internazionali.

Con 36,8 milioni al box office italiano e 5,4 milioni di spettatori è divenuto il film più visto del 2023, più di Barbie e Oppenheimer, posizionandosi al 10/o posto tra i film che hanno incassato di più nella storia e al 5/o posto tra i film italiani di maggior successo. Da fine ottobre 2023 è rimasto in programmazione continuativa per 22 settimane (fino al 21 marzo 2024). È stato primo in classifica al box office per 7 settimane e per le successive 5 non è uscito dalla top ten. Nel 2024 risulta essere il quarto miglior incasso per un film italiano.

È stato il film italiano più visto in Francia negli ultimi dieci anni.

Venduto in 126 paesi in alcuni dei quali raramente esce in sala un film italiano, come Cina, Corea del Sud, Hong Kong, sarà sugli schermi Usa in novembre, successivamente in Canada, distribuito dalla Greenwich Entertainment, società di distribuzione cinematografica indipendente con sede a Los Angeles.

Presentato come film d'apertura della Festa del Cinema di Roma 2023, C'è Ancora Domani si è aggiudicato il Premio speciale della Giuria e Premio del pubblico, cui sono seguiti 6 David di Donatello per Miglior regista esordiente a Paola Cortellesi, Migliore sceneggiatura originale a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli, David dello spettatore e il David Giovani. Ha poi ottenuto il Nastro d'argento - Film dell'anno 2023, il Premio speciale Ennio Flaiano e il Globo d'Oro - Miglior Film 2024, ed è stato invitato ad oltre 30 festival in tutto il mondo.

Nel suo straordinario percorso ha ottenuto anche importanti riconoscimenti internazionali quali: People's Choice Award al Pingyao International Film Festival 2024, Dragon Award Best International Film al Göteborg Film Festival 2024, Premiò do Público para Melhor Filme alla Festa do Cinema Italiano 2024, Sydney Film Prize al Sydney Film Festival 2024, Golden Apple for Special Acting Achievement al KRAFFT 2024, Audentia Award for Best Female Director al Norwegian International Film Festival di Haugesund 2024.

Diretto da Paola Cortellesi e interpretato dalla stessa attrice-regista insieme con Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e con Vinicio Marchioni. su soggetto e sceneggiatura di Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi, C'è Ancora Domani è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, società del gruppo Sky, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Netflix.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA