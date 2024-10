Borsa: Milano migliora (+0,22%) con l'Europa e Wall Street

Milano e le altre Borse europee provano a migliorare grazie all'apertura di Wall Street dopo aver vissuto finora una seduta dove ha prevalso la cautela alla luce dei risultati non esaltanti di nomi del lusso nei rispettivi settori come il cognac Remy Cointreau che cede lo 0,42% a Parigi (+0,02%) e le berline Mercedes-Benz (-1,1%) a Francoforte (+0,22%) A Piazza Affari (+0,21%) brilla Eni (+1,93%) sulla scia dei conti del trimestre e del buyback incrementato a 2 miliardi.

Bene anche Tenaris (+1,44%) che si muove come un titolo petrolifero in linea con le quotazioni del greggio. Male invece Unipol (-1,28%) ed Hera (-1,15%).



