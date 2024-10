Salvini, se qualche giudice vuol fare politica si candidi con Rc

"I giudici hanno bloccato centinaia di espulsioni anche prima del decreto Albania. Se qualche giudice vuole fare politica, ritiene che i confini non servano a niente, che l'Italia debba accogliere tutti e dare tutto a tutti, allora si candidi alle elezioni con Rifondazione Comunista e prenda i voti degli italiani dicendo che i confini e le leggi non esistono". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini stamani a Cairo Montenotte, nel savonese, durante una iniziativa elettorale. "Però, ripeto, lo faccia candidandosi. I giudici la legge la devono applicare non interpretare - ha concluso -. Di giudici che la legge la interpretano a seconda della convenienza politica e partitica ce ne sono pochi ma ce ne sono"



