Renault, ricavi a 37,7 miliardi nei primi 9 mesi, +3,7%

Il gruppo Renault ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con ricavi a 37,7 miliardi di euro (+3,7% a cambi costanti). Nel terzo trimestre dell'anno i ricavi hanno raggiunto i 10,7 miliardi con un incremento, a cambi costanti, del 5%.

Come ha sottolineato in un incontro stampa via web Thierry Piéton, direttore finanziario del Gruppo Renault, i ricavi del solo settore automobilistico si attestano a 9,347 miliardi, in calo del -0,5% rispetto al terzo trimestre 2023. Ciò è dovuto sostanzialmente all'impatto valutario negativo di 3,1 punti (-289 milioni di euro) legato alla svalutazione del peso argentino, del real brasiliano e in misura minore della lira turca. Nel confermare un margine operativo del Gruppo del 7,5% e un free cash flow pari a 2,5 miliardi di euro, Piéton ha ribadito che i ricavi del terzo trimestre "iniziano a mostrare i benefici della nostra offensiva di prodotto senza precedenti, con il lancio di 10 nuovi veicoli quest'anno, che rappresentano il 18% delle vendite trimestrali. Un trend che accelererà ulteriormente nel 2025 grazie ai 7 nuovi lanci di veicoli elettrici, termici e ibridi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA