Contributo unificato, per chi non paga salta il processo

Il mancato pagamento, o anche il pagamento parziale, del contributo unificato farà saltare il processo. Lo prevede la manovra. "Alla prima udienza - si legge - il giudice verificato l'omesso o il parziale pagamento assegna alla parte" 30 giorni di tempo per "il versamento o l'integrazione del contributo e rinvia l'udienza" ad una "data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento entro la scadenza, dichiara l'estinzione del giudizio". La nuova norma si applica alle controversie disciplinate dal "rito del lavoro e al processo esecutivo" e non si applica ai procedimenti "cautelari e possessori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA