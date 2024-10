Cementir, dall'Ue 220 milioni per progetto Ccs di Aalborg

"Air Liquide e il Gruppo Cementir Holding riceveranno il sostegno del Fondo europeo per l'innovazione per il progetto di cattura e stoccaggio del carbonio in Danimarca", con un contributo di 220 milioni. Il progetto - spiega una nota " denominato Accsion, prevede ad Aalborg "uno dei primi sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) completamente onshore in Europa. Con l'obiettivo di ridurre significativamente le emissioni di CO2 dell'impianto di cemento di Aalborg Portland, il completamento del progetto consentirà di evitare 1,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno".



