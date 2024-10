A Singapore il Forum ANSA al Villaggio Italia

Informazione, ricerca, imprenditoria e made in Italy. L'ANSA riunisce a Singapore autorità e opinion leader per il primo Forum organizzato dalla principale agenzia di stampa italiana in occasione delle tappe mondiali del tour dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che sta completando il giro del mondo cominciato nel luglio del 2023 dal porto di Genova.

In occasione della 25/ma tappa, in programma dal 24 al 28 ottobre a Marina Bay, il Villaggio Italia - l'expo itinerante sulle eccellenze italiane che segue il Vespucci - ospiterà il talk dal titolo "L'Italia incontra Singapore, dicono di noi" al quale parteciperà anche il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini. Sul palco ci sarà anche l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri.

Sarà l'occasione per uno scambio di idee sull'immagine dell'Italia a Singapore e viceversa, uno sguardo attento sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Al Forum, in programma venerdì 25 ottobre alle 18:30 (le 12:30 in Italia) anche in diretta streaming su ANSA.it, prenderanno parte rappresentanti dell'economia, della ricerca, dell'informazione e della cultura di Singapore per un confronto aperto sul tema del Made in Italy e su quali idee proporre per una proficua e ulteriore collaborazione.

Nella Ministry Lounge del Villaggio Italia interverranno Charity Cheah, imprenditrice e co-fondatrice di Toni&Guy Italia, Federico Donato, ex presidente di Eurocham Singapore, Cecilia Laschi, direttrice del Dipartimento di Robotica della National University of Singapore, Huang Eu Chai, direttore di Ergo Travel, e Agata Grimaldi, collaboratrice ANSA da Singapore.

Gli ospiti forniranno testimonianze e opinioni su come vengono percepiti gli italiani, l'Italia e i prodotti nazionali a Singapore. Il talk sarà anche l'occasione per raccogliere indicazioni su come migliorare le relazioni bilaterali al di là degli aspetti strettamente economico-commerciali, ad esempio in campo socio-culturale.

In occasione della tappa di nave Vespucci a Singapore e dell'evento del 25 ottobre, l'ANSA presenta inoltre una mostra fotografica digitale che, attraverso un centinaio di immagini, vuole rappresentare uno spaccato dell'Italia e delle sue eccellenze nonché raccontare la storia dei rapporti diplomatici tra i due Paesi.



