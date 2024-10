La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, non ha risposto a una domanda riguardo alla presunta presenza di forze armate nordcoreane in Russia, di cui hanno parlato gli Usa e la Nato. "Le forze armate della Repubblica popolare democratica coreana esistono, ma chiedete per favore a Pyongyang dove esse si trovano", ha risposto Zakharova alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa.



