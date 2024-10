Forza Nuova e Casa Pound, insieme ad altri movimenti di estrema destra in diversi Paesi europei, sono impegnate nel "reclutamento di mercenari" da mandare a combattere in Ucraina al fianco delle forze di Kiev. Lo afferma in un rapporto Rodion Miroshnik, il diplomatico del ministero degli Esteri russo incaricato dei dossier sui "crimini del regime di Kiev", secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti.





