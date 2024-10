Meloni, intesa Italia-Albania non sarà smontata,funzionerà

"Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supererà: il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontato perché c'è una parte della politica che non è d'accordo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del Tempo intervistata dal direttore Tommaso Cerno. "Sono determinata ad andare avanti" perché "ho preso un impegno con gli italiani".



