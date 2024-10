Conte, maggioranza rinunci alla vendetta contro le toghe

"La maggioranza sta cercando elementi di distrazione rispetto alla propria incapacità, rispetto ai tagli che sta producendo adesso con la legge di bilancio. Così incolpa e ingaggia uno scontro la magistratura di cui non abbiamo affatto bisogno. Solo perché la magistratura applica la legge. La legge è uguale per tutti, anche per questa classe politica incapace". Lo ha dichiarato il presidente del M5s Giuseppe Conte in un punto stampa a piazza Montecitorio.

"Mi auguro che non ci sia un'accelerazione" sul fronte della separazione delle carriere, ha aggiunto. "Anzi, - ha concluso - rinuncino a questi propositi di vendetta nei confronti della magistratura. Noi combatteremo questi progetti assolutamente incostituzionali perché il potere giudiziario è separato e deve rimanere completamente indipendente anche in prospettiva dal potere esecutivo e quindi dal governo".



