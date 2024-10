Rendimenti dei titoli di Stato in tensione con il decennale italiano che sale di 4 punti base al 3,54%.

Sulla stessa strada il dieci anni tedesco (+4 punti base al 2,32%) e gli oat francesi (+4,1 punti base e oltre il 3 per cento).

Lo spread tra Btp e Bund è su quota 122,3 punti, più o meno in linea con l'avvio di giornata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA