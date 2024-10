Meloni, Autonomia è una sfida per le classi dirigenti regionali

"Spetta ovviamente anche agli amministratori regionali e locali fare la propria parte, e io sono convinta che l'autonomia differenziata possa essere un'occasione per dimostrare il proprio valore e le proprie capacità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato al Festival delle Regioni, in corso a Bari: "Perché, anche qui, il punto che non si è colto è che questa riforma rappresenta anche e soprattutto una sfida per le Regioni e per le sue classi dirigenti, sulla spesa e sui servizi. Ogni Regione ha la possibilità di dimostrare che serietà, competenze e responsabilità sono una vera opportunità.

In primis - ha precisato la premier - per i cittadini, che possono giudicare chi li governa sulla base della qualità del loro lavoro e dei servizi erogati".



