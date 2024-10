L'italiana Inglesina compra i passeggini inglesi Maclaren

Inglesina, il marchio italiano con oltre 60 anni di storia nel settore della prima infanzia, ha acquisito da Armon Limited il marchio inglese di passeggini Maclaren.

Questa mossa strategica dell'azienda veneta segna un nuovo capitolo nel panorama mondiale della prima infanzia, unendo due dei marchi più noti del comparto. Maclaren si è infatti conquistata un posto d'onore nel settore dei passeggini leggeri con l'invenzione del primo passeggino piegabile, nel 1965 da parte del fondatore Owen Maclaren.

"Questa acquisizione rappresenta un'opportunità straordinaria e un momento di grande entusiasmo" dichiarano Ivan e Luca Tomasi, rispettivamente presidente e ceo di Inglesina nonché figli del fondatore Liviano, morto all'inizio di quest'anno.

"Maclaren è un marchio con un heritage ed una notorietà incredibili. E' stato usato dalle celebrities più famose, dalla Royal Family, visto nei film e nelle serie Tv di tutto il mondo.

Il loro primo modello, il celebre B-01 è esposto al Moma a New York ed è citato in moltissimi libri e pubblicazioni - continuano i fratelli Tomasi -. D'altronde è il prodotto che ha letteralmente rivoluzionato il modo di viaggiare con i figli.

Facendo leva sul nostro know how e sfruttando la nostra organizzazione cercheremo di valorizzare l'eredità e il prestigio di Maclaren, apportando freschezza e innovazione alla gamma di passeggini leggeri per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei genitori moderni. Potremmo così rafforzare ulteriormente la nostra leadership nel mondo della prima infanzia grazie ad un'offerta di prodotto perfettamente complementare alla nostra, soprattutto in un'ottica di espansione internazionale".



