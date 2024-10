Borsa: l'Europa è in calo, salgono i rendimenti titoli di Stato

Le Borse europee si muovono in calo con l'indice d'area, lo stoxx 600, che cede un marginale 0,1%.

Sotto vendita l'immobiliare e i titoli legati ai servizi di pubblica utilità. Di corsa, invece, il tech che tiene a galla Francoforte (+0,45%) in controtendenza rispetto a Parigi che è piatta e ai cali di Milano (-0,34%) e di Madrid (-0,54).

Flessione anche per Londra (-0,33%). Anche i future su Wall Street sono negativi.

Resta la tensione sui titoli di Stato con i rendimenti in crescita. Il decennale italiano sale di 3 punti base e sfiora il 3,54%. Sulla stessa strada anche il 10 anni tedesco (+3,2 punti base al 2,31%) e il francese (+3,7 punti base al 3,055%). Lo spread tra Btp e Bund resta nell'area dei 122 punti.

Sul fronte delle materie prime il petrolio è in calo con il wti che cede lo 0,5% a 70,2 dollari e il brent che cala dello 0,7% a 73,8 dollari al barile. Il gas sfiora i 40 euro con il prezzo che segna un -0,26%.

Tra i beni rifugio l'oro sale dello 0,13% a 2.737 dollari l'oncia. Infine per i cambi l'euro si apprezza sul dollaro e passa di mano a 1,0828.



