Maltempo: l'Emilia-Romagna chiederà lo stato di emergenza

La Regione Emilia-Romagna chiederà, nei prossimi giorni, lo stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito il territorio, in particolare la Città metropolitana di Bologna e Cesenatico. Gli uffici ci stanno già lavorando. Lo ha reso noto la presidente dell'Emilia-Romagna facente funzioni, Irene Priolo: "Ho approvato quanto detto dalla ministra Bernini, che il governo oggi si riunisce e farà tutto ciò che è necessario", spiega in conferenza stampa.

Sono ancora in corso di definizione le stime del valore dei danni, mentre gli evacuati in tutta la regione sono circa 3.000, di cui 2.100 a Bologna. Sul fronte dei danni, sottolinea Priolo, stavolta "c'è un tema principale di viabilità: abbiamo visto in questo caso saltare via completamente la viabilità e la rete urbana. L'acqua è entrata dai tombini, non dai fiumi. Bisognerà lavorare sulle reti urbane di scolo delle acque".



