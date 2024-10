Lo spread tra Btp e Bund chiude in crescita a 122 punti base

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento: il differenziale ha concluso la seduta a 122,8 punti base contro i 116,9 dell'avvio.

Ma è stata una giornata di forte tensione e vendite sui titoli di Stato di tutta Europa, con un notevole rialzo dei rendimenti dei bond soprattutto italiani, spagnoli, portoghesi e francesi, i cui tassi sono saliti a doppia cifra.

Il Btp a 10 anni ha registrato infatti un aumento finale del rendimento di 15 punti base al 3,508%, dopo aver toccato venerdì i livelli più bassi dall'agosto 2022. Anche lo spread dei confronti del Bund tedesco a pari scadenza alla fine della scorsa settimana era ai minimi recenti, esattamente dal novembre 2021.

Secondo gli analisti, si è trattato di un rimbalzo rispetto a questi livelli molto bassi, favorito dalla delusione tra gli operatori per la scommessa secondo la quale la Bce entro fine anno avrebbe potuto abbassare i tassi anche di 50 punti base, mentre in queste ore il mercato torna a vedere come più probabile un taglio di 25 'basis point'.



