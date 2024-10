Savino (Cei), attenti scontro poteri, migranti non pacchi

"I migranti sono fratelli e sorelle con la loro dignità, non pacchi da sbattere da una parte all'altra". Lo dice il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, all'ANSA. "Come cittadino e come pastore chiedo di stare attenti allo scontro tra poteri. Sono convinto che quando i poteri non si rispettano reciprocamente - sottolinea il vescovo di Cassano all'Jonio - il cuore della democrazia è a rischio".

"Se facciamo memoria di tutte le leggi, dalla Bossi-Fini al decreto Cutro, fino alla scelta di esternalizzare i migranti in Albania il filo rosso è considerare l'immigrato un criminale.

C'è un atteggiamento securitario che va al di là di ogni oggettività". Sul centro in Albania aggiunge: "Chiedono sacrifici, dispiace per i soldi buttati via".



