Papa, preghiamo per la martoriata Palestina, Israele, Libano

"Continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra: la martoriata Palestina, Israele, Libano, la martoriata Ucraina, Sudan, Myanmar e tutte le altre, e invochiamo per tutti il dono della pace". Lo ha detto il Papa all'Angelus al termine della messa a San Pietro.

Il Papa nell'omelia della messa a San Pietro, nel corso della quale ha proclamato quattrodici nuovi santi, ha sottolineato che lo stile del cristiano è "il servizio" ma "tante volte - ha aggiunto - nella Chiesa viene questo pensiero: l'onore, il potere". Il Papa ha ricordato che lo stile di Dio, per servire gli altri, è "vicinanza, compassione, tenerezza".

Erano presenti alla messa del Papa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.



