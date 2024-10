Alle primissime proiezioni date dalla Commissione elettorale nazionale moldava sul voto nel referendum altamente simbolico della Moldavia per l'inserimento dell'obiettivo strategico dell'adesione all'Ue in Costituzione il 'No' è in testa con il 58,09%, contro il 41,91% del Sì. Il dato riguarda 456 sezioni su 2.219 per 143.655 voti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA