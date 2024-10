Indonesia: nuovo presidente Subianto ha prestato giuramento

Prabowo Subianto ha prestato giuramento oggi in Parlamento come presidente dell'Indonesia durante una cerimonia tenutasi nella capitale Giacarta: lo riporta l'emittente tv di Stato.

Il 73enne ex generale, che sostituisce il leader uscente Joko Widodo, al potere per un decennio, ha preso così le redini della quarta nazione più popolosa del mondo.

Prabowo si è impegnato a favore della politica estera non allineata dell'Indonesia, ma ha segnalato che sarà più audace sulla scena mondiale. Dopo la sua elezione, otto mesi fa, ha effettuato la prima visita all'estero in Cina, prima di recarsi in una dozzina di altri Paesi, tra cui Russia, Arabia Saudita e Australia, dove ha firmato un importante accordo di sicurezza.

Erediterà anche la più grande economia del Sud-Est asiatico e le più grandi riserve di nichel del mondo, assumendo la guida di un Paese di 280 milioni di persone, dove circa la metà ha meno di 30 anni.



