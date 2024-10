Donald Trump torna a difendere i suoi fan arrestati per l'assalto al Capitol, questa volta con un paragone che fa discutere. "Perché vengono ancora trattenuti? Nessuno è mai stato trattato in questo modo. Forse i giapponesi durante la seconda guerra mondiale, francamente. Anche loro sono stati trattenuti", ha detto in un podcast condotto dal conservatore Don Bongino.



