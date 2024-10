Schlein, gravissimo scontro istituzionale, governo incapace

"È gravissimo questo scontro istituzionale, alimentato tutto dal governo per coprire la loro incapacità. Non è colpa dei giudici, non è colpa delle opposizioni, se non sanno leggere le leggi e le sentenze.

Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali ed italiane, tantomeno lo è chi governa. E' uno scontro gravissimo e noi continueremo a inchiodarli alle loro responsabilità e alla loro incapacità perché sono loro che hanno fatto questo pasticcio sulla pelle dei diritti dei migranti". Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione di Cgil e Uil, rispondendo ad una domanda sugli attacchi alla magistratura.

"Una grande piazza anche oggi, - aggiunge - per la sanità pubblica, per il lavoro. Sulla sanità il governo continua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil. Non ci vengano a dire che le risorse non ci sono, hanno appena buttato 800 milioni sull'accordo con l'Albania che non sta in piedi, come avevamo segnalato, e non pensino di poter aggirare" la questione, "perché per aggirare le sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero uscire dall'Unione europea. Non penso che lo vogliano proporre, anche se non sarebbe la prima volta".

"800 milioni - conclude - che dovevano spendere invece sulle liste d 'attesa, sull'assunzione del personale nella sanità pubblica. Sono artefici dei propri disastri".



