MotoGp: Australia; Jorge Martin in pole per sprint e Gp

Lo spagnolo Jorge Martin partirà dalla pole position per la gara sprint di oggi e per il Gran Premio d'Australia della MotoGP di domenica dopo aver fatto segnato il miglior tempo in qualifica davanti al connazionale Marc Marquez.

Il pilota della Ducati-Pramac, attualmente leader del mondiale, ha preceduto di oltre mezzo secondo il portacolori della Ducati-Gresini. Il terzo posto, l'ultimo della prima fila, è andato a un altro spagnolo, Maverick Vinales (Aprilia). Gli italiani Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia (Ducati), che è a dieci punti da Martin nella classifica di campionato, hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il quinto tempo.

Jorge Martin partirà dalla pole sul circuito australiano per il terzo anno consecutivo, ma suo miglior risultato è stato il terzo posto nel 2021.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA