Maltempo: Lepore, non uscite in strada in tutta Bologna

"Sono caduti 80 millimetri di pioggia in 4 ore, molto di più del maggio dell'anno scorso: non uscite in strada e non usate l'auto in nessuna zona di Bologna".

È l'appello lanciato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. "Ci sono alcune aree più critiche - dice - come la zona collinare e vicino ai torrenti. Nelle zone critiche salite ai piani più alti. In questo momento la priorità è l'incolumità delle persone. Tutta la città metropolitana di Bologna in questo momento ha lo stesso problema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA