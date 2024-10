Le scorte di gas continuano a salire, Italia quasi al 98%

Continuano a crescere le scorte di gas anche dopo la data del 15 ottobre, che segna l'avvio dell'accensione dei riscaldamenti per alcune aree climatiche in Italia e in Europa. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe, nell'Ue hanno superato il 95% a 1091,1 TWh, pari al 29,1% del consumo medio annuo di 3.760,87 TWh. In Italia sono salite al 97,82% a 195,71 TWh, pari al 26,07% del consumo medio annuo di 750,6 TWh, mentre in Germania sono al 97,25% a 244,34 TWh, pari al 27,49% del consumo medio annuo di 888,83 TWh. La tendenza è al rialzo, dello 0,02% giornaliero per l'Ue e l'Italia e dello 0,09% per la Germania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA