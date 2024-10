Landini, 'verso lo sciopero generale? Penso di sì'

La mobilitazione porterà ad uno sciopero generale? "Io penso assolutamente di sì, noi come Cgil questo mandato lo abbiamo già ricevuto dall'assemblea generale e lo sto proponendo anche alle altre organizzazioni sindacali".

Così risponde il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla manifestazione del pubblico impiego organizzata con la Uil. "Le mosse che il governo sta facendo, non solo nella legge di Bilancio, ma anche fuori, sono inaccettabili. Penso al collegato lavoro, che ha aumentato ulteriormente la precarietà.

Penso al decreto sicurezza, dove addirittura viene messo in discussione il diritto di manifestare. Penso alle politiche economiche e sociali di questo governo", aggiunge Landini considerandole "sbagliate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA