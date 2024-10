Sequestrati all'ex dg di Sogei altri 100mila euro

Ulteriori 100 mila euro, provento di tangenti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'abitazione dell'ex dg di Sogei, Paolino Iorio. La presenza del denaro sarebbe stata segnalata agli investigatori dalla stesso indagato arrestato in flagranza mentre intascava una mazzetta di 15 mila euro. La Procura di Roma contesta a Iorio di avere cancellato i video degli ultimi 15 giorni delle telecamere di sicurezza presenti in casa e per questo hanno sollecitato al gip non più i domiciliari ma il carcere per il manager.



