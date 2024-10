La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita in Giordania, è stata ricevuta da re Abdullah II e "i due leader hanno discusso della situazione in Medio Oriente e degli sforzi comuni per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani in linea con la risoluzione 2735, ribadendo la necessità di un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA