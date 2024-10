I parlamentari tedeschi hanno adottato oggi un disegno di legge che inasprisce ulteriormente la politica migratoria del paese. Il testo sottoposto dal governo prevede in particolare l'abolizione degli aiuti per i richiedenti asilo entrati prima in un altro Paese dell'Ue, espulsione più semplice per i rifugiati che hanno usato armi, o addirittura poteri aggiuntivi per le forze dell'ordine.



