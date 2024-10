Droni usati in Ucraina, prime sanzioni Usa a ditte cinesi

Gli Stati Uniti hanno svelato le loro prime sanzioni in assoluto contro aziende cinesi per aver "direttamente sviluppato e prodotto sistemi di armi completi in collaborazione con aziende russe", secondo il Tesoro Usa. "Questa è stata la prima volta che abbiamo effettivamente visto un'azienda cinese produrre un'arma che poi è stata utilizzata sul campo di battaglia dalla Russia", ha sottolineato il portavoce del dipartimento di stato americano Matthew Miller, riferendosi a droni d'attacco.

L'azione riguarda il drone da attacco a lungo raggio della serie Garpiya. Il Tesoro Usa ha affermato che il drone è stato "progettato e sviluppato da" esperti cinesi e prodotto in fabbriche cinesi in collaborazione con aziende di difesa russe, quindi trasferito in Russia per essere utilizzato contro l'Ucraina. Le due aziende cinesi sanzionate sono Xiamen Limbach Aircraft Engine Co e Redlepus Vector Industry Shenzhen Co. Sono state prese di mira anche la Limited Liability Company Trading House Vector con sede in Russia e Artem Mikhailovich Yamshchikov. Le precedenti sanzioni statunitensi hanno colpito le entità cinesi che forniscono componenti alle aziende russe per la produzione di armi.



