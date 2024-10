Barnier, il modello Albania non trasferibile per Francia

Il modello Albania "non è trasferibile per la Francia". Lo ha detto il primo ministro francese Michel Barnier a proposito dei centri per migranti frutto di un accordo tra l'Italia e l'Albania. Barnier ha fatto riferimento a ragioni "giuridiche e istituzionali". "Non credo che questa idea sia trasferibile in Francia, noi coopereremo con i paesi di transito e di partenza, è ciò che ha fatto l'Italia con la Libia o con la Tunisia col sostegno dell'Ue. Noi coopereremo con questi Paesi".



