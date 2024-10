Von der Leyen, 'protezione migranti non per forza in Ue'

"Oggi abbiamo discusso tre elementi distinti: il primo riguarda i migranti che hanno bisogno di protezione e quindi i Paesi terzi sicuri, perché non necessariamente la protezione deve avvenire in Ue; il secondo riguarda chi non ha diritto a stare nell'Ue, e si è discusso di tempi e modi dei rimpatri; il terzo elemento è il lavoro dell'Unhcr e dell'Oim in Paesi fuori dall'Ue, laddove si vuole evitare che i migranti attraversino Paesi per raggiungere l'Ue ma stando così in Stati che hanno difficoltà a gestire" la situazione. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa dopo il vertice Ue.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA