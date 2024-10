Il gruppo Hezbollah in Libano ha dichiarato di aver avviato una nuova fase della sua guerra contro Israele, affermando di aver utilizzato missili a guida di precisione per colpire le truppe.

In un comunicato, il gruppo sostenuto dall'Iran ha annunciato "il passaggio a una nuova fase di escalation nel confronto con il nemico israeliano", aggiungendo che i missili a guida di precisione "sono stati usati per la prima volta".



