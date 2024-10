Donna uccisa in un paese vicino a Firenze

Una donna di 59 anni è stata trovata morta, verosimilmente uccisa con un'arma da fuoco, a Chiesanuova, un paese sulle colline di Firenze. Nel paese stanno operando i carabinieri di Firenze e gli operatori del 118, che hanno constatato la morte della donna. Secondo i racconti degli abitanti, si sono sentiti una serie di colpi nei pressi di un negozio. Un tratto della strada provinciale Volterrana è bloccata per i rilievi e per le ricerche di chi ha sparato.

L'intervento dell'Arma è in corso.

La donna è stata trovata morta in un negozio di alimentari, che stamani era regolarmente aperto e dove sono in corso i rilievi scientifici. Sulla stessa strada, cento metri più avanti - secondo quanto è possibile constatare sul posto - i militari hanno circondato un edificio dove potrebbe trovarsi chi ha sparato. I carabinieri, numerosi, indossano il giubbotto antiproiettile. La strada è stata bloccata per motivi di sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA