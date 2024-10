Piazza Affari prosegue positiva dopo che la Bce, come nelle attese, ha tagliato i tassi di 25 punti base. Il Ftse Mib avanza dell'1,1% con in testa Poste (+3,2%) e Campari (+2,5%) mentre il rendimento del Btp si mantiene attorno al 3,4%, a un passo dai minimi da agosto 2022.

Lo spread con il Bund è in calo di un paio di punti base, a quota 120, ai minimi da tre anni.



