Barista reagisce e uccide rapinatore a colpi d'arma da taglio

Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da taglio stamani intorno alle 5 a Milano, in via Giovanni da Cermenate: è un trentenne italiano che, secondo le prime infomazioni, aveva cercato di compiere una rapina in un bar il cui titolare, cinese, ha reagito ferendolo mortalmente.

La posizione del titolare del bar è ora al vaglio dell'Autorità giudiziaria, mentre gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti.

Fuori dal locale sono stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che il rapinatore aveva cercato di portare via.



