Psichiatra uccisa, Seung è stato condannato all'ergastolo

La corte di Assise di Pisa ha condannato all'ergastolo Gianluca Paul Seung, per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, di cui era paziente e che lui aggredì davanti al reparto il 21 aprile 2023 causandole ferite mortali. Seung oggi in aula aveva ammesso di essere l'autore dell'omicidio. Seung è stato anche condannato al risarcimento alle parti civili e alle spese processuali, 400.000 euro per ciascuno dei figli di Barbara Capovani, 220.000 euro alla madre, 300.000 al compagno convivente, 50.000 alla Asl Toscana Nord Ovest, 15.000 euro alla Regione Toscana, 20.000 euro all'Ordine dei medici. Motivazioni fra 90 giorni.



